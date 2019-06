Negativ-Beispiele gibt es zuhauf: Gleich 13 Gaffer hat die Polizei nach einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Würzburg zur Kasse gebeten. Sie filmten von der Gegenfahrbahn aus mit ihren Handys die brennenden Laster, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. "Eine Streife hielt die betreffenden Autos noch vor Ort an und verhängte die Strafen", sagte ein Sprecher zu den Vorfällen am vergangenen Donnerstag. Die Neugierigen müssen je hundert Euro Bußgeld zahlen und bekommen einen Punkt in Flensburg.



Auch auf der A4 in Richtung Görlitz hat die Polizei Gaffer, die nach einem Unfall fotografierten oder filmten direkt zur Kasse gebeten. Wie die Polizei sagte, wurden zwei Pkw-Fahrer gestoppt. Auch gegen sie werde jetzt ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Erst vor wenigen Wochen sorgte in Bayern ein ähnlicher Vorfall für Aufsehen: Nach einem tödlichen Lkw-Unfall bei Nürnberg platzte einem Polizisten wegen mehrerer Gaffer der Kragen. Das Video, in dem er die Schaulustigen fragte, ob sie nicht aussteigen und die Leiche sehen wollten, machte bundesweit Schlagzeilen.