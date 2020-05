Möchte man sich auf das Ergebnis seines Antikörpertests verlassen können, sollte man den Test bei seinem Arzt vornehmen lassen. Der nimmt Blut ab und lässt den Test in einem Labor auswerten. Beim Arzt werden Antikörpertests in erster Linie bei Patienten angewendet, die zuvor nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert bzw. an COVID-19 erkrankt waren oder in der Vergangenheit ähnliche Krankheitssymptome hatten, ohne auf Corona getestet worden zu sein.



Bei einer Antikörper-Testung werden dem Patienten im Abstand von sieben bis 14 Tagen zwei Blutproben entnommen. Die zweite Probe sollte nicht vor der dritten Woche nach Symptomeintritt genommen und im selben Labor untersucht werden. Befürwortet der Arzt eine Testung, trägt die Kosten dafür die Krankenkasse.



Zu einer Testung aus rein privatem Interesse raten viele Mediziner derzeit nicht. Dafür sei Sars-CoV-2 in Deutschland "noch nicht ausreichend" verbreitet.