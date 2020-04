Corona Was kann der Antikörper-Test aus der Apotheke?

Hauptinhalt

Antikörper-Tests sind derzeit das Thema in der Corona-Krise. Wer Antikörper im Blut hat, ist geschützt davor, erneut am Coronavirus zu erkranken oder andere anzustecken. In der Apotheke kann man sie ab 30 Euro kaufen. Doch wie verlässlich sind sie?