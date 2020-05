Immun gegen Corona Gewissheit in 18 Minuten? Das kann der neue Coronavirus-Antikörper-Schnelltest!

Hauptinhalt

Es gibt schon einige Tests auf dem Markt, mit denen man sich auf das Coronavirus testen lassen bzw. herausfinden kann, ob man bereits Antikörper dagegen gebildet hat. Doch wirklich zuverlässig waren letztere bislang nicht. Das könnte sich jetzt geändert haben. Das schweizer Pharmaunternehmen Roche hat einen Schnelltest auf den Markt gebracht, der in 18 Minuten eine 99,81-prozentige Gewissheit bringt, ob man bereits am Coronavirus erkrankt war. Was ist dran?