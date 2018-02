Im Fall der tödlichen Schüsse auf eine Anwältin in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern ist gegen den Verdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe der Verdacht des Mordes, sagte eine Sprecherin des Warener Amtsgerichtes. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Dennoch habe sich der Verdacht gegen den 79-jährigen Mann erhärtet, sodass ein Haftbefehl beantragt wurde, sagte Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler.

Keine Waffe, aber Patronenhülsen gefunden

Der Verdächtige war am Donnerstagabend in seiner Wohnung in einem Hochhaus in Waren von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden. Es seien auch mehrere Wohnungen in Stadt durchsucht worden, so der Oberstaatsanwalt. Die Tatwaffe sei nicht unter den dabei beschlagnahmten Gegenständen. Die Spurensicherung hat allerdings am Tatort Hülsen von Pistolenmunition gefunden. Diese werden auf Spuren untersucht.

Wir hören weitere Zeugen, werten Spuren in der Anwaltskanzlei aus, untersuchen die Patronenhülsen und warten auf das Ergebnis der Obduktion. Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler

Motiv noch unklar