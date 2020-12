Mit den Corona-Maßnahmen sollen die Ansteckungszahlen nach unten gehen. Bayern hat jetzt sogar den Katastrophenfall ausgerufen und die Maßnahmen weiter verschärft. Ab dem 9. Dezember gelten unter anderem verschärfte Ausgangsbeschränkungen. So dürfe man das Haus nur mit triftigem Grund verlassen. In Hotspots ab Inzidenz 200 wird es nachts sogar eine Ausgangssperre geben. Ausnahmen gelten an den Weihnachtsfeiertagen, nicht jedoch an Silvester.

Damit die Maßnahmen auch eingehalten werden, kontrolliert die Polizei verstärkt im ganzen Land. Die Bilanz dieses Wochenendes: zahlreiche Anzeigen, Platzverweise und Bußgeldverfahren.

Nikolaus-Partys in Bayern

Bayern hat in einer Sondersitzung verschärfte Corona-Maßnahmen beschlossen. Bildrechte: dpa In Bayern musste die Polizei zahlreiche Nikolaus-Partys auflösen, die gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen haben. In Niederbayern feierten etwa sieben Menschen eine Grillfeier in einem Gartenhaus. Es gab Anzeigen für die Anwesenden und den Besitzer der Hütte. Im Kreis Starnberg trafen die Beamten auf eine Gruppe von Jugendlichen, die zum Teil sehr betrunken waren. Einer der Jugendlichen wurde sogar in Gewahrsam genommen, weil er sich weigerte, den Platz zu verlassen, an dem die Festgemeinde versammelt gewesen war. Für besonders schlau hielten sich wohl auch die Gäste einer illegalen Hotelparty in München. Dort fand die Polizei 21 Menschen in einem Hotelzimmer vor. Die Partyteilnehmer hatten sich teilweise sogar durch einen anderen Eingang an der Rezeption vorbeigeschlichen.

Glühwein und Stimmung in Baden-Württemberg

In Heidelberg löste die Polizei das Zusammentreffen von rund 200 Menschen auf. Die Gruppe war am Samstag zusammengekommen, um einen "Glühweinspaziergang" zu machen, der von mehreren Gaststätten organisiert worden war. Statt zu spazieren standen sie aber dicht gedrängt auf der Straße, hielten in fast allen Fällen weder Abstand noch wurden Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, teilte die zuständige Polizei mit. Die mehr als 20 Beamten nahmen von 70 Menschen die Personalien auf, um Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung einzuleiten. Gegen die Wirte der Gaststätten wird ermittelt.

Weniger Ansturm auf Seiffen

In Seiffen waren an diesem Wochenende deutlich weniger Menschen unterwegs. Bildrechte: MDR/Anett Linke Volle Straßen gab es auch im Spielzeugdorf Seiffen im Erzgebirge - allerdings nicht mehr an diesem Wochenende. Nach strikten Polizeikontrollen ist der Besucheransturm dort abgeflaut. Am ersten Adventswochenende waren so viele Besucher gekommen, dass die vorgeschriebenen Abstände so gut wie nicht mehr eingehalten werden konnten. Der Ort hatte daraufhin eine Straße für den Verkehr gesperrt, um den Fußgängern mehr Platz zu schaffen. Dennoch musste die Polizei am Samstag 42 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige bringen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. In vielen Fällen nahmen die Beamten Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen auf. Aufgrund des anhaltend hohen Inzidenzwertes darf man in fast ganz Sachsen derzeit nur mit triftigem Grund die eigene Wohnung verlassen - und auch dann nur in den eigenen oder angrenzenden Landkreis.

Besucherandrang in Lüneburg

Beim Lüneburger "Gassenzauber" hat die Polizei ebenfalls zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen registriert. Die vielen Besucher in der Innenstadt sorgten dafür, dass die sogenannten "Verweilzonen" schnell überfüllt waren. Vor den Buden drängten sich die Menschen, teilte die Polizei mit. Abstandhalten war oft nicht mehr möglich. Viele Besucher trugen zwar einen Mund-Nasen-Schutz, jedoch hielt sich kaum jemand an die Vorschriften bei den Verweilzonen. Der Sicherheitsdienst sei mit dem Besucheransturm überfordert gewesen. Von der Polizei angesprochen, sagten die meisten Touristen, dass sie die geltenden Vorschriften in den Zonen nicht kennen. Lüneburg kleine Weihnachtsinseln mit vier Verweilzonen eingerichtet, in denen die Gästen sitzen sollten.

"Querdenker"-Demos trotz Verbot

Die Polizei musste in Bremen verhindern, dass Gegendemonstranten und "Querdenker" zusammentreffen. Bildrechte: dpa In Bremen war die angemeldete "Querdenker"-Demo kurzfristig per Gericht verboten worden. Die Polizei hatte es trotzdem mit einer unübersichtlichen Demonstrationslage zu tun. An mehreren Orten in der Bremer Innenstadt trafen sich am Samstag Anhänger der Bewegung, um gegen die Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Länder zu protestieren. Die Polizei erteilte 900 Platzverweise. Außerdem gab es für 700 Menschen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und weitere 70 Strafanzeigen, so lautete die Bilanz einer Polizeisprecherin am Sonntag in Bremen. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Die Beamten mussten mehrmals verhindern, dass "Querdenker" und Gegendemonstranten aufeinandertreffen. Während die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit Blick auf die öffentliche Sicherheit untersagt worden war, durften Gegendemonstrationen stattfinden.