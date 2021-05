"Wir hatten im Team den Eindruck, dass bei diesem Verordnungsdschungel keiner mehr richtig durchblickt. Also wollten wir helfen, für Durchblick zu sorgen", sagt Lisa Hees von der Sofwarefirma, die die App entwickelt hat, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wie funktioniert die App? Grundsätzlich informiert sie auf einen Blick, welche Corona-Regeln an einem bestimmten Ort gerade gelten. Und dabei ist sie ziemlich genau. Außerdem zeigt sie die aktuelle 7-Tage-Inzidenz für diesen Ort an. Also: Wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den letzten sieben Tagen mit dem Corona-Virus in dieser Stadt oder diesem Kreis infiziert haben.