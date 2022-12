Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, sind auf die Straße geflogen. Große Mengen Wasser liefen aus und bis auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren seit dem Morgen mit jeweils etwa 100 Personen im Einsatz.

Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist das Ausmaß des Schadens zu sehen. Ein User veröffentlichte am Morgen ein Video auf Twitter. "Das Aquarium meines Hotels ist mitten in der Nacht explodiert, WAS PASSIERT HIER", schrieb er dazu.