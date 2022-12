Die Ursache für das Bersten des Aquariums ist nach Angaben des Gebäude-Eigentümers noch immer unklar. Es seien mehrere Fachunternehmen an der Untersuchung beteiligt. Auch ein US-Unternehmen, das am Bau des Aquariums beteiligt war, will sich an der Aufklärung beteiligen. Nach Angaben der Polizei deute aktuell nichts darauf hin, dass "etwas strafrechtlich Relevantes" vorgefallen sein könnte.