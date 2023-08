Risse in der Oberfläche, Temperaturschwankungen, Materialermüdung oder ein fehlerhafter Werkstoff: Für das Platzen des Aquadoms wurden viele mögliche Gründe genannt. Die genaue Schadensursache blieb bisher unklar, dabei spielt sie unter anderem bei der Kostenübernahme eine entscheidende Rolle. Deshalb ging ein Team aus Ingenieuren der Ursache nun genau auf den Grund. Das Ziel: In einem von der Eigentümergesellschaft "Union Investment" in Auftrag gegebenen Gutachten soll geklärt werden, warum das Großaquarium geplatzt ist.

Um die Unglücksursache herauszufinden, setzten die Experten die einzelnen Bruchstücke in einer Lagerhalle in Brandenburg möglichst originalgetreu wieder zusammen.



Das bisherige Fazit: "Das Gutachten schließt, wie schon vermutet, eine gezielte und mutwillige Fremdeinwirkung – wie z.B. einen Pistolenschuss – als Ursache der Havarie aus", teilte "Union Investment" mit.



Das konkrete Ergebnis des Gutachtens wird allerdings erst im Oktober mitgeteilt. Denn noch liege das Gutachten nicht in schriftlicher Form vor. Wenn es so weit sei, müsse es erst noch analysiert und rechtlich bewertet werden, erst dann gehe man an die Öffentlichkeit. Dann werde das Gutachten auch der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt.