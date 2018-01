Die Patientin war in allergrößter Not, war chronisch krank, therapieresistent, hat alles versucht, ihr Leiden zu lindern. Nichts hat gefruchtet. Sie war entschlossen zu sterben und hat angedroht, sich vor die S-Bahn zu werfen. In solch einer Situation den Patienten alleine zu lassen, halte ich moralisch und ethisch unvertretbar.

Dr. Christoph T.