Elf Länder in Europa setzen die Impfungen mit Astrazeneca vorerst aus. Angefangen hatte Dänemark am Donnerstag.

Der Impfstoff des schwedisch-britischen Konzerns steht in Verdacht, Blutgerinnsel zu verursachen. Ein Mensch war in Dänemark gestorben, ein weiterer in Österreich. Doch ein direkter Zusammenhang mit der Impfung ist bisher nicht belegt und nach Ansicht von Experten unwahrscheinlich.

Die dänischen Behörden betonen, dass der Impfstoff sicher und effektiv sei. Man wolle jedoch die Untersuchung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA abwarten. Von dort kommt die Nachricht, dass Blutgerinnsel nicht als Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffs bekannt und auch nicht in verschiedenen Studien beobachtet worden seien.

Thrombosen keine Nebenwirkung von Astrazeneca

Nach Angaben der EMA wurden bis zum 10. März 30 Fälle von sogenannten thrombo-embolischen Ereignissen (= Thrombose) bei mehr als fünf Millionen mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpften Personen in ganz Europa gemeldet. Für Deutschland liegen die Zahlen statistisch etwas höher: elf Meldungen bei 1,2 Millionen Impfungen. Vier Menschen starben (Stand 11. März).

Diese Anzahl mag beunruhigen, doch sie ist nicht höher als der statistische Durchschnitt in der Allgemeinbevölkerung. In Deutschland sterben jährlich bis zu 100.000 Menschen an einer Lungenembolie. Diese Krankheit ist damit nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Deutschland impft weiterhin mit Astrazeneca. Bildrechte: dpa

Gleichwohl teilte die EMA am Freitag mit, dass "schwere Allergien" als mögliche Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffs auftreten können.

Kein Hinweis auf Ursache durch Impfung

In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut für die Überwachung der auftretenden Nebenwirkungen bei Impfungen zuständig. Dort steht man mit der dänischen Arzneimittelbehörde und der EMA in Kontakt und untersucht die Sachlage in Deutschland.

Das Paul-Ehrlich-Institut äußerte sich wie folgt:

Bislang gibt es keine Hinweise, dass der Todesfall in Dänemark mit der Corona-Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Astrazeneca in kausaler Verbindung steht. Paul-Ehrlich-Institut

Die betroffene Impfstoff-Charge ABV5300 mit einer Million Impfdosen, die nun in Verruf steht, war an 17 europäische Länder verschickt worden. In Deutschland wurde sie nicht eingesetzt, weshalb das Impfen mit Astrazeneca hierzulande auch weitergeht.

Experten: Astrazeneca ist nicht gefährlich

Experten warnen vor übertriebenen Reaktionen. Nicht mehr zu impfen wäre weitaus gefährlicher, als das Astrazeneca-Vakzin weiterhin zu spritzen. Vor allem, weil noch immer ausreichend Impfstoff fehle und das Coronavirus noch immer sehr gefährlich sei. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte: "Thrombosen sind eine häufige Folge von Covid. Davor genau schützt der AstraZeneca Impfstoff."

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert die Aussetzung von Impfungen.

Mit dem was wir bisher wissen, ist der Nutzen ( … ) bei weitem höher als das Risiko. Jens Spahn

Er nehme die Meldung sehr ernst, versicherte Spahn. Es sei aber sehr wichtig, zwischen einem rein zeitlichen Zusammenhang zwischen einer Impfung und einer Thrombose und einem ursächlichen Zusammenhang zwischen beidem zu unterscheiden. Darauf gebe es bisher keinen Hinweis.