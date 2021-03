Zugelassen, eingeschränkt, wieder erweitert, ausgesetzt: Nach dem erneuten Impfstart des Astrazeneca-Vakzins vor wenigen Wochen sollte die Impfkampagne in Deutschland endlich an Fahrt aufnehmen. Doch nun gibt es wieder einen vorsorglichen Stopp. Der Impfstoff soll nach einer Entscheidung der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister aus Bund und Ländern vorsorglich nur noch für Menschen ab 60 Jahren verabreicht werden. Jünger Menschen können dies aktuell nur noch nach vorheriger Abklärung mit ihrem Hausarzt - und zwar auf eigenes Risiko.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte ihre Empfehlung "auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen" bei jüngeren Geimpften entsprechend geändert. Genauer: Es gab Fälle von Thrombosen in den Hirnvenen in zeitliche Nähe zur Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Bei einer Verstopfung durch solch ein Blutgerinnsel ist dieser Blutabfluss gestört. Es kommt zu einem Druckanstieg im Hirn und kann im schlimmsten Fall zum Tod führen.

Aktuell gibt es 31 Verdachtsfälle mit Thrombosen nach der Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Zwei davon traten bei männlichen Patienten auf. In insgesamt neun Fällen war der Ausgang in Deutschland tödlich.

Jüngere Menschen aus den Impfprioritätsgruppen eins und zwei können allerdings in Ausnahmefällen auch mit Astrazeneca geimpft werden. Diesen steht laut dem Beschluss die Möglichkeit offen, sich "gemeinsam mit dem impfenden Arzt nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung" dafür zu entscheiden. Diese Impfungen sollen demnach "grundsätzlich in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erfolgen".

Ja, der Impfstoff kann ab sofort bereits bei Menschen zwischen 60 und 70 Jahren eingesetzt werden, obwohl diese in der Regel erst in der dritten Impfgruppe sind. "Den Ländern steht es frei, bereits jetzt auch die 60- bis 69-Jährigen für diesen Impfstoff mit in ihre Impfkampagne einzubeziehen", heißt es in dem Beschluss. "Dies gibt die Möglichkeit, diese besonders gefährdete und zahlenmäßig große Altersgruppe angesichts der wachsenden dritten Welle nun schneller zu impfen."