Dennoch soll, so die Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde, bei künftigen Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca auf Blutgerinnsel als mögliche Nebenwirkung hingewiesen werden. Diese sollten als "sehr seltene Nebenwirkung" des Impfstoffs aufgeführt werden. Spezifische Risikofaktoren für Blutgerinnsel nach einer Astrazeneca-Impfung wie etwa Alter, Geschlecht oder Vorerkrankungen seien laut EMA nicht festgestellt worden.

Nach einigen - auch tödlichen - Thrombosefällen hatten mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Kanada, den Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffs eingeschränkt. Andere Länder wie Dänemark und Norwegen setzten die Verwendung vorsichtshalber vollständig aus.



In Deutschland ist der Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca zuletzt nur noch an Menschen über 60 Jahre verimpft worden. Für sie soll kein Risiko bestehen, an einer der seltenen Hirnvenen-Thrombosen zu erkranken. Ob diese Verwendungseinschränkung nun aufgehoben wird, ist bislang nicht bekannt.



Reuters/dpa/AFP/BRISANT