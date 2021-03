Aufgrund des Todesfalls hatte Österreich die Impfungen mit einer bestimmten Charge des Astrazeneca-Impfstoffs gestoppt. Vier andere EU-Länder - Estland, Litauen, Lettland und Luxemburg - folgten diesem Beispiel. Die betroffene Impfstoff-Charge von rund einer Million Impfdosen war an 17 europäische Länder verschickt worden.

Bislang sind Blutgerinnungsstörungen nicht als Nebenwirkung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca identifiziert worden. Auch die Zulassungsstudie des Vakzins hat keinen Unterschied zwischen den tatsächlich geimpften Studienteilnehmern und der Kontrollgruppe, die ein Placebo erhielt, ergeben, was das Auftreten von Blutgerinnungsstörungen wie Blutgerinnsel oder verstopfte Blutgefäße betrifft.

Trotz groß angelegter Zulassungsstudien können sehr seltene Nebenwirkungen erst als solche erkennbar werden, wenn Millionen von Menschen geimpft sind. An der Zulassungsstudie von Astrazeneca hatten insgesamt 50.000 Menschen teilgenommen.



Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca ist seit Januar in der EU zugelassen. In Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern, darunter auch Dänemark und Österreich, war das mit der Universität Oxford entwickelte Vakzin zunächst nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen, weil belastbare Daten für die Wirksamkeit bei älteren Menschen zunächst fehlten. Inzwischen wird der Impfstoff auch für Senioren empfohlen.