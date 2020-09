90 Gebiete wurden als potientielle Atommüll-Endlager benannt. (Archiv) Bildrechte: dpa

90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Wie aus dem BGE-Bericht von Montag (28.09.2020) hervorgeht, ist der Salzstock Gorleben in Niedersachsen, der lange als mögliches Endlager gehandelt wurde, nicht darunter.

Eine Vorfestlegung auf einen Standort bedeutet die Veröffentlichung nicht. In den kommenden Monaten und Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt, indem weitere Kriterien - etwa die Bevölkerungsdichte - berücksichtigt werden. Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung von hoch radioaktivem Atommüll damit in Fahrt kommen - vor allem in den Gebieten, die nun näher unter die Lupe genommen werden sollen. Aktuell handele es sich um 90 Teilgebiete auf insgesamt rund 240.000 Quadratkilometern und damit 54 Prozent der Fläche Deutschlands.

Die Teilgebiete für ein Atommüll-Endlager in Deutschland. Bildrechte: GDI-TH, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS

Standort soll bis 2031 gefunden sein

Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden. Das Endlager soll in mindestens 300 Metern Tiefe gebaut werden und von einer mindestens 100 Meter dicken Gesteinsschicht umschlossen sein.

Der BGE-Bericht listet alle Regionen in Deutschland auf, "die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen". So schreibt es auch das entsprechende Gesetz vor. Aktuell sind es noch viele und teilweise große Gebiete. Konkreter wird es erst in den kommenden Jahren. Aus den jetzigen Teilgebieten werden dann sogenannte Standortregionen ausgewählt, die genauer erkundet werden.

Konkreter wird die Endlager-Suche erst in den kommenden Jahren. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Gorleben fällt als mögliches Endlager durch

Nach langem Ärger um den Salzstock Gorleben als mögliches Endlager, wurde die Suche komplett neu gestartet. Gorleben erfülle zwar die geologischen Mindestanforderungen, sei aber bei den sogenannten Abwägungskriterien durchgefallen. Unter anderem gebe es kein intaktes Deckgebirge über dem Salzstock, so Steffen Kanitz von der BGE. Ausgehend von einer "weißen Landkarte", auf der erst mal jeder Ort grundsätzlich in Frage kommt, werden mögliche Standorte nun nach wissenschaftlichen Kriterien nach und nach eingegrenzt. Am Ende soll dann die Politik die Entscheidung über den Standort treffen.

Im Gegensatz zu früheren Versuchen, ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll zu finden, geht der neue Prozess auf zahlreiche Kritikpunkte der Atomkraftgegner ein. So soll die Auswahl öffentlich und transparent stattfinden, streng nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen und so die größtmöglicher Sicherheit für die Lagerung des gefährlichen Mülls bieten. Beim Auswahlprozess sollen Bürger und Kritiker eingebunden werden.

Gorleben ist bei Endlager-Suche durchgefallen. (Archiv) Bildrechte: imago stock&people

Ein Endlager existiert bereits

Für schwach- und mittelradioaktive Abfälle existiert bereits ein genehmigtes Endlager im niedersächsischen Salzgitter. Der dortige Schacht Konrad ist ein aufgegebenes Eisenerz-Bergwerk, dass durch eine Tonschicht von der Oberfläche getrennt ist. Schacht Konrad wird derzeit ausgebaut. Laufen alle Arbeiten nach Plan, soll dort ab 2027 mit der Einlagerung begonnen werden.