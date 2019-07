Bildrechte: IMAGO

Die wichtigste Regel: Ruhe bewahren! Dann Warnblinkanlage an und gefühlvoll bremsen. Meist bricht der Wagen in eine Richtung aus. Versuchen Sie, sanft gegenzulenken. Falls der Wagen dann in die andere Richtung zieht, wieder sanft gegenlenken. Falls das nicht funktioniert, der Wagen stark ausbricht und richtig ins Schleudern gerät, hilft nur noch eine Vollbremsung.



Der Wagen sollte an einer geeigneten Stelle zum Stehen gebracht werden. Danach bringen Sie sich in Sicherheit, ziehen eine Warnweste an, stellen ein Warndreieck auf. Experten raten dazu, mit dem eigenen Wagen einmal ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren. Nur so wissen Sie im Ernstfall, wie Ihr Wagen reagiert. Die Kosten: rund 100 Euro.