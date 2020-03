Neue Corona-Regeln Coronavirus: Kontaktverbot & Ausgangsbeschränkungen in Deutschland

Hauptinhalt

Am Wochenende haben sich Bund und Länder auf einheitliche Ausgangsbeschränkungen für ganz Deutschland geeinigt. Lediglich in einzelnen Landkreisen und Gemeinden, die vom neuartigen Coronavirus besonders betroffen sind, gelten Sonderregeln. Sport und Spaziergänge an der frischen Luft sind erlaubt.