Überblick Ausgangsbeschränkungen wegen Coronavirus: Was gilt wo?

Ministerpräsident Söder war der erste, der die "angedrohten" Maßnahmen umgesetzt hat: Weil sich zahlreiche Menschen weder an den Mindestabstand noch die Einschränkung sozialer Kontakte halten, gelten in Bayern seit heute Ausgangsbeschränkungen. Andere Bundesländer, Städte und Gemeinden haben nachgezogen. Bleibt die Frage: Was gilt wo? Und welche Strafen drohen, wenn man gegen die Auflagen verstößt? BRISANT.DE schafft Überblick im Maßnahmen-Dschungel.