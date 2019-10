Im Rahmen der "Hamburger Hospizwoche 2019" gibt es im Bestattungshaus und Bildungszentrum "Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus bis zum 20. Oktober die Ausstellung "Dialog mit dem Ende". Filmemacher und Fotografen haben für das Projekt 14 Menschen in ihrer letzten Lebensphase porträtiert und befragt. Wie denken sie über das Leben? Was bedeutet Glück? Welche Gedanken und Gefühle haben sie in Bezug auf das Sterben, unsere Endlichkeit und den Tod? Entstanden sind Videointerviews und Fotografien, die die Besucher einladen sollen, sich dem Thema zu nähern. Der Eintritt ist frei.