Gesundheitsgefahr Suche beendet: Radioaktive Kapsel in Australien wiedergefunden

Aufatmen in Australien: Die winzige hochradioaktive Kapsel, nach der die Feuerwehr tagelang gesucht hatte, ist wiedergefunden. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist damit glücklich zu Ende gegangen. Die kleine Kapsel, die offenbar beim Transport verloren ging, soll nun in einem Bleicontainer verstaut an einen sicheren Ort gebracht werden.