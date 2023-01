In Berlin ist ein Auto in der Nacht zu Montag gegen eine Säule des Brandenburger Tors gerast. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute später einen toten Mann gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Außer dem 26-jährigen Mann habe zum Zeitpunkt des Zusammenpralls höchstwahrscheinlich niemand in dem Auto gesessen. "Weitere Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden", teilte die Berliner Polizei später auf Twitter mit.