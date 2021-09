Die Kosten, die anfallen, um die Autos wieder straßenfertig zu machen, übernehmen die "Rockstars" durch ehrenamtliche Arbeit selbst bzw. werden von Spenden gedeckt. Die fertigen Autos, die dann auch eine TÜV-Untersuchung hinter sich haben, werden an ausgewählte Flutopfer übergeben oder können direkt in einer Werkstatt abgeholt werden.

"Die Gemeinschaft der Autowerkstätten in Deutschland möchte schnelle, unbürokratische Hilfe zur Verfügung stellen und den Menschen, die alles verloren haben, mindestens die Mobilität zurückgeben", erläutert der Organisator der "KFZ-Rockstars", Robert Merz, gegenüber dem SWR die Gründe für die Aktion. Wer sein Fahrzeug spenden oder die Aktion anderweitig unterstützen will, kann sich mit den Details an spende(at)kfzrockstars.de wenden. Auch Flutopfer können sich mit einer detaillierten Schilderung ihrer Situation an dieselbe Adresse wenden.

Bei der Initiative "4Drive - Zurück zur Mobilität für Flutopfer", die in den Sozialen Netzwerken aktiv ist, werden Autos für betroffene Menschen gesammelt. Diese Fahrzeuge sollen direkt vom Spender an den jeweiligen Betroffenen übermittelt werden. Hier müssen die Fahrzeuge direkt fahrbereit sein und noch mindestens fünf Monate TÜV haben. Es darf sich also nicht um Schrottautos handeln. Bei der Verteilung der Autos wird nach Härtegrad entschieden. Um Betrugsfälle auszuschließen, wird die Betroffenheit der jeweiligen Flutopfer überprüft. Die Übergabe an die Flutopfer wird zudem per Video dokumentiert. "4Drive" hat eine Hotline für Spender: 0175 7565829 und eine für Betroffene: 0151 55714689.