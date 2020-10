Am Dienstag ist ein Autofahrer auf der A3 bei Idstein am Ende eines Staus in einen Lkw gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Am Dienstag ist ein Autofahrer auf der A3 bei Idstein am Ende eines Staus in einen Lkw gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Am Dienstag ist ein Autofahrer auf der A3 bei Idstein am Ende eines Staus in einen Lkw gefahren und dabei schwer verletzt worden. Bildrechte: dpa

Mehrere Umweltschützer haben sich am Dienstagmorgen bei Idstein in Mittelhessen aus Protest gegen den Ausbau der umstrittenen A49 von einer Brücke über der A3 abgeseilt.



Die Polizei sperrte daraufhin beide Fahrspuren zwischen Idstein und Bad Camberg, um die Aktivisten in Gewahrsam zu nehmen. Dadurch bildeten sich in beide Fahrtrichtungen kilometerlange Staus.



An einem der Stauende kam es dann laut Polizei zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr auf einen Lkw auf und verletzte sich dabei schwer. Mittlerweile soll sein Zustand stabil sein.