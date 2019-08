In der Nacht zu Freitag hat Tewaag im alkoholisierten Zustand die Reifen eines Fahrzeugs in Berlin zerstochen. Das Fahrzeug gehört, wie er via Instagram selbst einräumt, eben jenem Freund. "Was ein Zirkus! Ja, ich habe einen Autoreifen von einem sehr guten Freund kaputt gemacht, stimmt", schreibt Tewaag.