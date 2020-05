Laut Robert-Koch-Institut ist eine Übertragung des neuartigen Coronavirus durch Badewasser in Schwimmbädern eher unwahrscheinlich. Bislang ist kein entsprechender Ansteckungsweg registriert worden. Vor allem wenn es sich um aufbereitetes und mit Chlor desinfiziertes Badewasser in Hallen- oder Freibädern handelt. Durch die Zusätze werde das Virus "zuverlässig inaktiviert", informiert die "Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.".

Besucht man allerdings ein sogenanntes Ökobad mit einer biologischen Wasseraufbereitung, könnte Vorsicht geboten sein. Laut Umweltbundesamt enthalten sie "kein Desinfektionsmittel, daher geht von derartigen Bädern ein gewisses Infektionsrisiko aus, auf welches der Badegast generell vor Ort hingewiesen werden sollte". Ähnlich können auch in nicht aufbereitetem Abwasser Coronaviren nachgewiesen werden. Dennoch: Laut WHO gibt es bislang keinen Hinweis darauf, dass das Coronavirus über den Wasserweg übertragen wird.

Kritischer sieht es mit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln aus. Hier sind sowohl strenge Vorgaben seitens der Betreiber und auch die Vernunft der Badegäste gefragt. Darauf haben die Bundesländer bei den jüngsten Lockerungen der strengen Corona-Regeln reagiert. Wer sein Schwimmbad öffnen möchte, muss im Vorfeld zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Badegäste ergreifen. Eine Begrenzung der Besucherzahl, die Parzellierung der Liegewiesen usw.



Ähnlich schützen zahlreiche Ost- und Nordseestrände ihre Besucher. Dicht an dicht ist diesen Sommer nicht möglich. Die Strandkörbe werden mit großen Abständen aufgestellt und pro Tag nur eine bestimmte Anzahl Sonnenhungriger an die Strände gelassen. Halten sich alle daran, können wir uns auch in diesem Sommer am kühlen Nass erfreuen.