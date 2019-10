Sorgen müsse man sich deshalb nicht, heißt es weiter. "Der Bär verhält sich nach wie vor sehr scheu und unauffällig". Nun greife eine abgestimmtes Verfahren der Experten. Die Sicherheit stehe dabei stets im Mittelpunkt, so ein Behördensprecher.

Naturschützer begrüßen die Ankunft des Tieres, der bislang als "Vorbild-Bär" bezeichnet wird. "Seine Wanderung ging zum Teil durch stark touristisch geprägtes Gebiet, ohne dass ihn irgendjemand gesehen hat. Er hat sich also absolut unauffällig verhalten". Vermutet wird, dass es sich um einen männlichen Bären handelt. "Vom Verhalten her würden wir darauf schließen, dass es ein männliches Jungtier ist", so der LfU-Sprecher.