Die toten Schafe wurden am Mittwoch (19.04.) auf einer Weide in der Grenzregion zu Österreich gefunden. Laut Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg deuten die äußeren Verletzungen an den Tieren und Trittsiegel auf einen Bären-Angriff hin. Ein Experte wertet nun die genetischen Proben aus, die vor Ort genommen wurden.