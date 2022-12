Der Name klingt nach einem waschechten Biker-Club und die Mitglieder sehen mit ihren Lederkutten auch danach aus. Das war es aber mit den Gemeinsamkeiten. In Wahrheit sind die "Barber Angels" leidenschaftliche Friseure, die mittellosen Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich die Haare schneiden. Sie helfen denen, die Hilfe am dringendsten brauchen.