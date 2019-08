Barcelona ist ein Klassiker unter den Städtereisen. Und wo sich viele Touristen tummeln, da sind Taschendiebe nicht weit. Bemerkt man einen Diebstahl, sollte man sich umgehend beim nächsten Polizeirevier melden, lautet ein gängiger Rat. Doch der ist für manche Diebes-Opfer nur bedingt umsetzbar ...



Wie der "Guardian" berichtet, sind nun vermehrt Besucher der barcelonesischen FKK-Badestrände Sant Sebastià und Mar Bella Opfer der Diebesbanden geworden. Zu dumm, wenn man nicht einmal eine nasse Badehose am Leib trägt, um den peinlichen Rückweg ins Hotel anzutreten. Die Polizei der katalanischen Hauptstadt bietet dafür nun eine Lösung an. Ein Notfall-Paket soll den betroffenen Touristen helfen, die missliche Lage möglichst souverän zu meistern. Darin enthalten seien ein T-Shirt mit dem Logo der Stadt, Hosen, Flip-Flops und ein Metro-Fahrschein. Seit Beginn der Badesaison hätten die Kits bereits 174 Badegäste vor einem peinlichen Weg zurück ins Hotel gerettet, so die Zeitung.