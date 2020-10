In vielen Punkten konnten sich Bund und Länder beim großen Corona-Gipfel in Berlin einigen. Bei Inzidenzzahlen ab 35 sowie 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelten nun einheitlichere Regeln.



Uneinigkeit zwischen den Länderchefs herrscht nach wie vor in Sachen Beherbergungsverbot für (touristisch) Reisende aus sogenannten Risikogebieten. Eine gemeinsame Regelung dafür soll am 8. November gefunden werden, wenn in allen Bundesländern die Herbstferien vorbei sind. Trotzdem riefen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten dazu auf, nicht notwendige Reisen in Risikogebiete oder aus den Risikogebieten heraus zu unterlassen.