Erstmals seit den Höchstständen der vergangenen Tage sind die Spritpreise wieder deutlich gesunken. Der Dieselpreis gab binnen eines Tages um 4,2 Cent pro Liter nach, Super E10 verbilligte sich um 3,3 Cent. Wie der ADAC am Donnerstag (17.03.) mitteilte, lag der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für Diesel bei 2,25 Euro pro Liter. Bei Super E10 waren es 2,159 Euro. Im Vergleich zum Stand vor Beginn des Krieges in der Ukraine ist Diesel damit noch knapp 59 Cent pro Liter teurer, E10 kostet knapp 41 Cent mehr.

Um den hohen Preisen entgegenzuwirken hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner einen befristeten staatlichen Tank-Zuschuss ins Spiel gebracht. Er will den Spritpreis damit auf unter zwei Euro pro Liter Diesel oder Benzin drücken. Die "Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die aufs Auto angewiesen sind", sollten mit den steigenden Benzin- und Dieselpreisen nicht allein gelassen werden, so Lindner. "Die breite Mitte der Gesellschaft darf nicht in Vergessenheit geraten." Lindner wirbt dafür, einen Tankrabatt einzuführen, der den Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt an der Tankstelle zugute kommen soll. Der Staat würde den Tankstellenbetreibern die Differenz erstatten.