Und laut der Juristin habe die Schauspielerin auch "einige hervorragende Gründe" dafür. "Es gibt so viele Beweise, die nicht zum Prozess zugelassen wurden". So zum Beispiel Heards Krankenakten, die "sehr bedeutsam" seien, weil sie "ein Muster zeigten, das bis ins Jahr 2012 zurückreicht, das Amber seitdem immer wieder ihrem Therapeuten gemeldet hatte".

Außerdem habe das Team der Jury nicht mitteilen dürfen, dass das Gericht Johnny Depp im Prozess gegen das Boulevard-Blatt "The Sun" bereits in 12 Fällen von häuslicher Gewalt schuldig befunden hatte. "Es gab eine enorme Menge an Beweisen aus dem englischen Verfahren, die in diesem Verfahren nicht zugelassen wurden", so Bredehoft.