Mit Ende der Sommerferien am 15. September endet auch der kostenlose Corona-Test für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten. Wer in einem Risikogebiet war, muss 14 Tage in Quarantäne! Sie kann durch einen Test frühestens ab dem fünften Tag nach Rückkehr beendet werden. Den muss man selbst bezahlen. Diese Regelung soll "möglichst" ab dem 1. Oktober 2020 gelten.