Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hofft auf eine rege Beteiligung der Unternehmen, auch als Entlastung für die hochfrequentierten impfenden Hausarztpraxen. Der FAZ sagte er: "Je mehr Ärzte impfen, desto schneller läuft die Impfkampagne." Außerdem komme bald eine Phase, in der jene zu überzeugen seien, denen der Weg zum Arzt oder ins Impfzentrum zu weit sei. "Gelegenheit macht Impfung", sagte Spahn mit Blick auf Angebote direkt über Betriebe. Anspruch auf eine Corona-Impfung über Betriebsärzte sollen "alle Betriebsangehörigen" haben. Dies soll unabhängig vom Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort gelten - also auch für Grenzpendler und Saisonarbeiter, heißt es im Entwurf für eine erneute Änderung der Impfverordnung.

Wichtig für die Unternehmen: Auch wenn Impfungen in Betrieben gemacht werden, sollen sie demnach bei Haftungsfragen nicht als betrieblich veranlasst gelten, sondern Teil der staatlichen Impfkampagne sein. Festgelegt werden soll auch, dass die Impfungen freiwillig sind und ein "Erfüllungsverhältnis" allein zwischen dem Betriebsarzt und den Anspruchsberechtigten bestehe. Arbeitgeber können Arbeitnehmer also in der Regeln nicht dazu verpflichten, sich impfen zu lassen, da das Recht auf körperliche Unversehrtheit höher wiegt, als mögliche Interessen eines Arbeitgebers. Der Zutritt zum Betrieb könnte Nicht-Geimpften durch das geltende Hausrecht und Home-Office-Lösungen aber möglicherweise untersagt werden.