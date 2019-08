Der Spruch "Bielefeld gibt's doch gar nicht" begegnet Bielefeldern immer wieder. Auch Prominente scherzten schon mit. Die Künstlerin Yoko Ono, die in der Bielefelder Kunsthalle ausstellte, schrieb vor mehr als zehn Jahren in einem Blog "The town of B definitely did exist. I was there." Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte vor Jahren die Lacher auf ihrer Seite, als sie von Bielefeld erzählte und spontan den offiziellen Redetext ergänzte um: "...so es denn existiert".

Der Jahnplatz in der Stadt, die immerhin seit dem 9. Jahrhundert in Geschichtsaufzeichnungen zu finden ist: Bielefeld. Bildrechte: dpa