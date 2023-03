Gewonnen wird das Bierpulver aus herkömmlich gebrautem Bier, in diesem Fall einer besonders dextrinreichen Sorte. Die genaue Zusammensetzung des Pulvers ist ein Betriebsgeheimnis.

Die Vorteile des Bierpulvers liegen auf der Hand: Mit jeder Flasche Bier wird allerhand Wasser transportiert. Denn daraus besteht der beliebte Gerstensaft immerhin zu 90 Prozent. Auch auf die Flaschen und die Kisten, in denen sie transportiert werden, kann künftig verzichtet werden. Ganz zu schweigen von Transport, Reinigung und Wiederaufbereitung des Leerguts. Die logistischen Vorteile des Bierpulvers sind groß. Der Energie- und Ressourcenaufwand zur Herstellung des Biers und Bierpulvers bleibt hingegen gleich. Zumindest vorerst. Das Unternehmen denkt bereits laut über eine Optimierung der Herstellungsprozesse nach.

Weshalb das Bierpulver vorerst ohne Alkohol auf den Markt kommt? Zwar ist Palcohol, sogenannter Trockenalkohol, seit geraumer Zeit in aller Munde, doch wohl noch immer nicht in gewünschter Qualität auf dem Markt. Das ist der Grund, weshalb die brandenburgischen Bierbrauer beim Pulverbier vorerst auf die Promille verzichten.



Auch die rechtliche Handhabe von Alkoholpulver ist nicht geklärt. In Deutschland kritisiert man, dass mit Alkoholpulver die Alkoholsteuer, die Sonderabgabe auf Alcopops und das Getränkepfand umgangen werden. Und: Insbesondere für Jugendliche ist Trockenalkohol eine Gefahr.



