Glückliche Hühner, draußen auf der Wiese, mit viel Platz und gutem Futter: So stellen sich viele die Herkunft von Bio-Eiern vor. Doch die Realität ist manchmal eine andere, wie Tierschutzorganisationen immer wieder aufdecken. Auch in angeblichen Bio-Betrieben gibt es Zustände, die an schlimmste Käfighaltungsformen erinnern - und so den Verbraucher täuschen.