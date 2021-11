Dieser Sichtweise liegen neue internationale Daten zugrunde, so dass die Stiko ihre Impf-Empfehlung nun aktualisiert hat. Die sehr seltene Nebenwirkung einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung tritt den Daten zufolge bei Menschen unter 30 Jahren nach einer Impfung mit dem Impfstoff von Moderna häufiger auf als mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Die nun beobachteten Fälle traten in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Corona-Impfung, häufiger nach der zweiten Dosis, auf. Die Entzündungen verliefen aber überwiegend mild und heilten komplett ab. Für alle über 30 bestehe das erhöhte Risiko nicht, so die Stiko. Sie könnten weiterhin den mRNA-Wirkstoff von Moderna erhalten.

Das Risiko, während einer Covid-19-Infektion an einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung zu erkranken, ist nach Daten aus Israel höher als nach einer Impfung. Rund 2,7 Fälle pro 100.000 Impfungen mit Biontech im Vergleich zu 11 Fälle auf 100.000 Erkrankte. Die Studie wurde im renommierten Fachjournal "New England Journal of Medicine" publiziert.