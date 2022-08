Dem Unternehmen zufolge steht die Auslieferung des Impfstoffs, der an die Omikron-Variante des Corona-Virus angepasst ist, offenbar kurz bevor. "Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September", sagte der Chef von Biontech, Ugur Sahin, jüngst dem "Spiegel".

Die Zulassung des Impfstoffes durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) stehe noch aus, diese werde allerdings erwartet, so Sahin. Und zwar zunächst für den Impfstoff, der auf dem ursprünglichen Omikron-Subtyp BA.1 basiert. Die EMA hatte kürzlich mitgeteilt, dass der zuständige Ausschuss am 1. September über die Anträge von Biontech und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung ihrer auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoffe entscheiden will.