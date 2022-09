Die Corona-Infektionszahlen gehen zurück, doch die meisten Experten rechnen im Herbst und Winter mit der nächsten Corona-Welle. Stand jetzt dafür verantwortlich: Die Omikron-Variante mit ihren Subtypen. Deshalb sind die jüngsten Meldungen besonders gute Nachrichten: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) erteilte am Donnerstag (1.September 2022) Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna, die auf die Omikron-Subvariante BA.1 angepasst sind, die Zulassung.

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollen die neuen Impfstoffe bereits kommende Woche in Deutschland ausgeliefert werden.

Impfstoff-Engpässe befürchtet Karl Lauterbach nicht: "Wir haben so viel angepassten Omikron-Impfstoff bestellt, dass er für alle reicht." Bereits ab dem 5. September sollen laut Karl Lauterbach die ersten 14 Millionen Dosen in Deutschland ankommen. Die reguläre Auslieferung an die Praxen soll spätestens ab dem 12. September erfolgen.