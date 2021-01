Die Europäische Arzneimittelagentur hat grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Moderna gegeben. Die Amsterdamer Behörde teilte am Mittwoch (06.01.) mit, dass sie die Zulassung des Vakzins empfiehlt. Formell muss noch die EU-Kommission in Brüssel die Genehmigung erteilen, dies wird in Kürze erwartet. Das Präparat des US-Unternehmens Moderna ist der zweite Corona-Impfstoff, den die EMA zur Zulassung empfiehlt. Vor zweieinhalb Wochen hatte die Agentur den Weg frei gemacht für den Comirnaty-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Er kommt offiziell seit dem 27. Dezember in der EU zum Einsatz. Der Impfstoff mRNA-1273 von Moderna zählt ebenfalls zu den mRNA-Impfstoffen und ist in seinem Wirkprinzip mit dem bereits zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer nahezu identisch.