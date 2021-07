Der Impfstoff von Biontech/Pfizer löst offenbar eine relativ langanhaltende starke Immunreaktion aus. US-Mediziner wiesen bei mRNA-Geimpften noch drei Monate nach der zweiten Dosis sogenannte B-Gedächtniszellen des Immunsystems nach, was eine robuste Reaktion des Immunsystems belegt. Das berichte Studienleiterin Rachel Presti von der Washington University School of Medicine im Fachblatt "Nature" . Carsten Watzl vom Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) stimmt dieser Einschätzung zu. Die Ergebnisse seien erfreulich, "aber ob und wie weit sich daraus eine lang andauernde Immunität ableiten lässt, ist offen", sagt der Immunologe mit Blick auf die tatsächliche Schutzwirkung der Impfung.

Wie gehen die Wissenschaftler dann vor? Das Vakzin wird in den Oberarm injiziert. In den Wochen nach den Impfungen entnahmen die Forscher Menschen mehrmals Proben aus Lymphknoten der benachbarten Achselhöhle. Diese untersuchten sie auf sogenannte Keimzentren: Sie bilden die B-Gedächtniszellen der Körperabwehr und bauen im Fall einer Infektion eine gezielte Abwehrreaktion auf. "Keimzentren sind der Schlüssel zu einer dauerhaft schützenden Immunreaktion. Dort wird unser Immungedächtnis gebildet", so Ellebedy. Sie fanden heraus, dass in den den Keimzentren bei acht von zehn Studienteilnehmern auch noch 12 Wochen nach der zweiten Impfung B-Gedächtniszellen, die auf den Erreger abzielen, gefunden wurden. Das sei ein gutes Zeichen, bestätigt auch Carsten Watzl.