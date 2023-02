Rassismus-Kritik beim Karnevalsempfang

Für diesen Auftritt bekam die 1. Ober-Mörler Karnevalsgesellschaft "Mörlau" viel Gegenwind: Ministerpräsident Boris Rhein hatte am Samstag (11. Februar) im Schloss Biebrich Repräsentanten der hessischen Fastnachtsvereine empfangen. Der besagte Karnevalsclub entsandte dafür unter anderem einen schwarz angemalten Mann.

Die vom Verein als "Mohr" bezeichnete Figur gilt als Symbol der Ober-Mörlener Fastnacht und findet sich sowohl im Wappen der Karnevalsgesellschaft als auch in dem der Wetterau-Gemeinde Ober-Mörlen.

Entschuldigung nach "Blackfacing"-Auftritt

Bereits einen Tag nach dem Empfang ruderte die Karnevalsgesellschaft nach "Blackfacing"-Vorwürfen zurück und ließ durch eine Sprecherin mitteilen: Man entschuldige sich "ausdrücklich bei allen Menschen, die wir verletzt haben könnten".

Der Vorstand nehme die Angelegenheit sehr ernst, erklärte die Sprecherin. "Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die entsprechenden Bilder und Inhalte auf unseren Social-Media-Seiten zu entfernen und öffentliche Auftritte des Mohren ab sofort abzusagen, da wir niemanden kränken wollen."

Der Karnevalsclub will in Zukunft auf Auftritte seiner schwarz angemalten Wappenfigur verzichten. Bildrechte: dpa

Was genau bedeutet "Blackfacing"?

Die als "Blackfacing" bezeichnete Praxis, sich schwarz zu schminken, wird aufgrund ihrer Historie als rassistisch kritisiert.



Vor allem in den USA nutzten weiße Darsteller die Aufmachung in den sogenannten "Minstrel Shows" des 18. und 19. Jahrhunderts - zu Zeiten von Sklaverei und Kolonialherrschaft - um sich über Schwarze lustig zu machen. Weiße Menschen malten sich schwarz an, um Menschen mit schwarzer Hautfarbe abzuwerten und als faul darzustellen.



Dadurch wurden Stereotypen und Klischees reproduziert und in den Köpfen der Menschen verstärkt. Unterdrückung und Gewalt gingen mit dieser Diskriminierung einher.

Tradition in der Kritik

Andererseits: Die Geschichte und Tradition des Gesichtschwärzens in den USA und in Deutschland sind unterschiedlich. Auch bei den Sternsingern am 6. Januar wird vielerorts einem der drei Könige das Gesicht schwarz angemalt - und das seit seit Jahrhunderten. Hintergrund soll nicht Diskriminierung, sondern eine Aufgeschlossenheit gegenüber Afrika sein.

Allerdings bekommt diese Tradition in Zeiten von steigendem Rassismus und der Black Lives Matter Bewegung einen faden Beigeschmack. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund deutscher katholischer Jugend (BDKJ) sprechen sich heute klar dagegen aus, Kinder und Jugendliche fürs Sternsingen zu schminken.

Karneval ohne Diskriminierung: Welche Kostüme sind tabu? Bildrechte: dpa

Kulturelle Aneignung im Karneval

Sich als Winnetou verkleiden, auf der Faschingsparty mit Pocahontas tanzen und dem Mann mit der Rastazopfperücke zuprosten - ist das okay? Ein Thema, das rund um die Karnevalszeit immer wieder diskutiert wird, ist die Debatte um kulturelle Aneignung.



Auch wenn im Fasching Narrenfreiheit herrscht, und es zuweilen an politischer Korrektheit mangelt, gibt es eine neue Sensibilität bei der Kostümwahl. Denn für viele Menschen sind gewisse Verkleidungen eben nicht mehr okay.

Was bedeutet kulturelle Aneignung?

Für viele Minderheiten kommt das Übernehmen kultureller Praktiken - etwa das Tragen afrikanischer Flechtfrisuren, wie Dreadlocks oder Braids - einem Diebstahl gleich. Sie unterscheiden zwischen kulturellem Austausch, der auf Augenhöhe stattfindet, und kultureller Aneignung, bei der sich Menschen aus einer dominanten Kultur bei einer "Minderheitskultur" bedienen und sie beispielsweise für kommerzielle Zwecke nutzen. Das kann auch ganz schnell in der Zeit des Karnevals passieren.

Weitere Beispiele für kulturelle Aneignung sind beispielsweise das Tragen von Schmuck oder Mode mit religiösen Symbolen, ohne dass die Träger an diese Religionen glauben. Insbesondere die Verwendung von Symbolen nicht-europäischer Kulturen in der Hippie-Bewegung wird als kulturelle Aneignung kritisiert.

