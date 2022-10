Wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Deutschland?

In deutschsprachigen Ländern verwendet man das Wort Blackout für einen flächendeckenden und längerfristigen Stromausfall von mehreren Stunden oder sogar Tagen. Ein solcher würde zahlreiche weitere Netze zum Erliegen bringen, auf die wir täglich angewiesen sind: zum Beispiel das Mobilfunknetz, das Gasnetz oder unser elektronischer Zahlungsverkehr. Dann wäre es nicht einmal mehr möglich, mit EC-Karte einkaufen zu gehen. In Deutschland gab es das bislang nicht. Lediglich einzelne Stadtteile oder Gemeinden hatten über mehrere Stunden keinen Strom - so wie erst Anfang 2022 5.000 Haushalte in Regensburg.

Auch die EU-Kommission will sich auf mögliche Stromausfälle innerhalb der Europäischen Union vorbereiten. "Es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird", meint der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic. In einem solchen Fall könnte die EU-Kommission unter ihrem Programm für Katastrophenschutz Hilfen koordinieren und weiterleiten. Dafür hat die Kommission zwei Szenarien erarbeitet.



Ist nur eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen, könnten andere EU-Staaten - koordiniert durch die EU-Kommission - Stromgeneratoren an die betroffenen Länder liefern. Ist eine große Zahl an Ländern gleichzeitig betroffen, könnte die Kommission den Bedarf aus ihrer strategischen Reserve bedienen. Bereits vor dem Ukraine-Krieg soll sich die EU-Kommission gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Notfälle gewappnet haben.



Bei dem EU-Programm für Katastrophenschutz können alle EU-Mitgliedsstaaten, aber auch alle anderen Länder der Welt, Hilfe im Fall von Waldbränden, Überschwemmungen, Erdbeben und ähnlichen akuten Krisen beantragen.