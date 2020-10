Menschen mit Blutgruppe A sind demnach besonders gefährdet. 43 Prozent aller Menschen in Deutschland haben diese Blutgruppe. Das Risiko einer Beatmung soll bei ihnen sogar doppelt so hoch sein wie bei Menschen mit Blutgruppe 0.

41 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben Blutgruppe 0. Die Blutgruppen B und AB sind mit elf beziehungsweise fünf Prozent nicht so weit verbreitet und schlagen in der Tendenz weder in die eine noch die andere Richtung.