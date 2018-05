Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, tut nicht weh. Betroffene merken die Krankheit in der Regel nicht. Nur in wenigen Fällen, wenn der Druck hochschnellt, kann es unter anderem zu Schwindel oder Benommenheit kommen. Stehen die Gefäße dauerhaft unter zu hohem Druck, können winzig kleine Verletzungen entstehen. Der Körper repariert sie mit bestimmten Eiweißverbindungen, die wie ein Kleber funktionieren. Daran können sich wieder andere Stoffe anlagern, sodass sich das Gefäß mit der Zeit verengt und die Durchblutung gestört wird. Das kann zu weiteren massiven Schäden an den Blutgefäßen führen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren können so besonders Herz, Gehirn und andere Organe wie die Nieren Schaden nehmen. Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen drohen. Auch Schäden an den Augen können auftreten.



Nicht immer kann eine direkte Verbindung zum Bluthochdruck festgestellt werden: Experten schätzen, dass in Deutschland etwa 140.000 Menschen pro Jahr an einer Folgekrankheit des Bluthochdrucks sterben!