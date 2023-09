Die sexuelle Orientierung eines Menschen wird bei Blutspenden in Deutschland künftig kein Hinderungsgrund mehr sein. Homosexuelle Männer sollen künftig leichter Blut spenden dürfen. Das sieht eine Erneuerung der Blutspende-Richtlinie der Bundesärztekammer vor. Was das für Spender und Empfänger bedeutet.

Ein hoher Bedarf an Blutkonserven auf der einen Seite, eine geringe Spendebereitschaft auf der anderen - das stellt das Gesundheitssystem in Deutschland immer wieder vor Herausforderungen.



Um die Zahl potenzieller Spender zu erhöhen und die Diskriminierung homosexueller Männer bei der Blutspende zu beenden, gibt es neue Regelungen der Bundesärztekammer - diese gelten seit dem 28.08.23. Ab sofort sollen alle potenziellen Spender nach ihrer Sexualpraxis und der Anzahl der Sexualpartner befragt werden - egal ob Mann oder Frau, ob homo- oder heterosexuell.



Das heißt: Auch heterosexuelle Menschen müssen also künftig konkret Angaben zu ihrer Sexualpraxis machen. Dabei wird auch speziell nach Analsex gefragt.



Ausschlusskriterien für Männer, die Sex mit Männern haben, fallen also künftig weg. Auch die Altersgrenzen für die Blutspende werden abgeschafft. In Zukunft dürfen also auch Personen, die älter als 60 Jahre sind, Blut spenden - wenn ihr Gesundheitszustand das zulässt.