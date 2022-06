Der 14. Juni ist offizieller Weltblutspendetag – und dieses Jahr so aktuell wie vielleicht noch nie zuvor. Denn: Das kostbare Lebenselixier wird dringend benötigt. Allein in Deutschland werden nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes täglich etwa 14.000 Blutspenden für Operationen, Unfallopfer und die Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs benötigt. Doch vor allem in der Corona-Krise war es schwierig, nur den Normalbedarf an Blutkonserven zu decken. Auch die Sommermonate bringen in der Regel ein Blutspende-Tief mit sich.