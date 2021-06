Mit der Lockerung der Corona-Regeln ist die Lust am Reisen gestiegen. Das hat nach Angaben vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) zur Folge, dass Blutspender fehlen und die Bestände an Blutkonserven schrumpfen. Mit der weiteren Lockerung der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werde damit gerechnet, dass Menschen ihre Freizeit für weitere Aktivitäten nutzen, die bisher eingeschränkt oder gar nicht möglich waren. "Wir brauchen aber viel mehr Spender als momentan, denn jeder Mensch kann zum Notfall werden, wie bei einem Unfall, und Blutkonserven brauchen", sagt ein Sprecher des DRK.

Umso unzeitgemäßer wirkt da die Regelung im Transfusionsgesetz, wonach beispielsweise homosexuelle Männer als Spender so gut wie gar nicht in Frage kommen. Schwule Männer dürfen derzeit nur Blut spenden, wenn sie mindestens ein Jahr lang keinen sexuellen Kontakt zu einem anderen Mann gehabt haben. Das könnte sich aber ab Herbst ändern. Der Grund: Die aktuell geltenden Vorgaben für homo-, bi- und transsexuelle Menschen sollen nach Angaben des "Deutschen Ärzteblattes" gelockert werden. Darauf hätten sich eine Arbeitsgruppe des Bundesgesundheitsministeriums, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und das Robert Koch-Instituts (RKI) sowie ein entsprechender Beirat der Bundesärztekammer verständigt.

Blutkonserven werden nach Angaben des DRK in Deutschland knapp. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Herausgekommen ist ein Vorschlag, der offenbar bis September umgesetzt werden soll. Er würde es "Personen, die seit mindestens vier Monaten ausschließlich in einer derartigen Partnerschaft sexuell aktiv sind", ermöglichen, Blut zu spenden. Mit "derartige Partnerschaft" sind Paare gemeint, gleich welchen Geschlechts, die "Sexualverkehr ausschließlich innerhalb einer auf Dauer" angelegten Beziehung haben. Also soll für alle Spender, unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung gelten, das Blutspenden nach vier Monaten "risikolosem Sexualverkehr", also ohne wechselnde Partner, möglich sein wird.